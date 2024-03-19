Элла Памфилова назвала «уродом» члена УИК, пытавшуюся залить зелёнкой КОИБ в Ижевске

Председатель ЦИК России рассказала о выявленных нарушениях в ходе голосования.
Москва. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала уродом члена участковой избирательной комиссии из Ижевска, которая попыталась залить электронную урну зелёнкой. Видеозапись опубликовали на сайте RT.
Напомним, инцидент произошёл 15 марта в Ленинском районе. Член УИК №221 предприняла попытку залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Позднее полиция передала собранные материалы органам следствия. 17 марта нарушительницу спокойствия отправили на два месяца в СИЗО.
Элла Памфилова, говоря о выявленных в ходе проведения голосования на выборах президента нарушениях, отметила, что член комиссии, включённый в её состав по предложению КПРФ, был отозван самой партией.
«Попался такой урод», — резюмировала председатель ЦИК РФ.