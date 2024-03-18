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Самым активным на президентских выборах в Удмуртии оказался Алнашский район

15:15, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Самым активным на президентских выборах в Удмуртии оказался Алнашский район
15:15, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
592
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#явка
Фото: ИА "Сусанин"
592
0

Хуже всего шли на участки жители Завьяловского района.

Ижевск. Удмуртия. Лидером по явке на выборах президента России в Удмуртии стал Алнашский район. Статистикой поделился республиканский Избирком в понедельник, 18 марта.

Напомним, общая явка в регионе составила 62,55%. Говоря же о явке в районах республике, больше всего избирателей проявили свою активную гражданскую позицию в Алнашском районе (87,27%). Следом идут Граховский (83,78%) и Селтинский (82,81%) районы. Около 80 процентов также показали Глазовский (80,45%) и Юкаменский (79,99%) районы.

Ниже всего явка в Игринском (66,57%), Балезинском (65,01%) и Завьяловском (60,39%) районах.

В Ижевске самым активным оказался Октябрьский район (60,26%), самым менее активным — Ленинский (52,36%).

15:15, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
592
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#явка