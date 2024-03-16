Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Пять лет лишения свободы грозят члену УИК, попытавшейся залить зелёнкой КОИБ в Ижевске

12:00, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пять лет лишения свободы грозят члену УИК, попытавшейся залить зелёнкой КОИБ в Ижевске
12:00, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
3204
0
#Ижевск\n#выборы Президента РФ\n#правонарушения
Фото: unsplash.com (Victor Lisenkov)
3204
0

Материалы направили в следственные органы.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали в Ижевске женщину, пытавшуюся воспрепятствовать осуществлению избирательных прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, вечером 15 марта в помещении участковой комиссии в Ленинском районе Ижевска 43-летняя член избирательной комиссии попыталась залить зелёнкой электронную урну для голосования. Оператор КОИБа вовремя перехватил дерзкую коллегу, а потому ни техника, ни бюллетени не пострадали.

Саму же даму доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Отметим, что санкция статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

12:00, 16 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
3204
0
#Ижевск\n#выборы Президента РФ\n#правонарушения