Пять лет лишения свободы грозят члену УИК, попытавшейся залить зелёнкой КОИБ в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали в Ижевске женщину, пытавшуюся воспрепятствовать осуществлению избирательных прав. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, вечером 15 марта в помещении участковой комиссии в Ленинском районе Ижевска 43-летняя член избирательной комиссии попыталась залить зелёнкой электронную урну для голосования. Оператор КОИБа вовремя перехватил дерзкую коллегу, а потому ни техника, ни бюллетени не пострадали.

Саму же даму доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Отметим, что санкция статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.