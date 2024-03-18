В Избиркоме Удмуртии не согласились, что явку в республике можно назвать низкой

Ижевск. Удмуртия. В Избиркоме Удмуртии не согласились, что явку на президентских выборах в республике можно назвать низкой. На брифинге 18 марта председатель ИК УР Светлана Пальчик отметила, что «сравнивать себя всегда надо с собой».

«Вы знаете, если сравнивать Удмуртию с другими регионами ПФО, то мы на последнем месте по явке. Если сравнивать нас с самими собой по сравнению с 2018 годом, то мы тоже чуть меньше дали. У нас 62,50%, а в 2018 году у нас была явка 63,27%. Я могу сказать, мы близки к показателям 2018 года. Если говорить про качество голосования, про победителя, то в 2018 году в Удмуртии лидер набрал 76,23%, а в 2024-м — 81,83%. Я считаю, что мы чётко отработали с точки зрения организации процесса», — подчеркнула Светлана Пальчик.

После этого журналисты задали вопрос, в чём же причина столь «низкой гражданской активности избирателей Удмуртии?». Ответить на него решил экс-председатель Избиркома УР, Уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко.

«Активность не низкая, активность высокая. Такой процент у нас... Те цифры, что в 2018 году — там 1,5% разницы — практически не показатель. Важен ведь сам процесс. Сегодня выискивать, кто из регионов на каком месте, — не совсем правильно. Всё достойно было; явка высокая, и процент за лидера голосования достаточно высокий. Всё относительно», — сказал омбудсмен.

Светлана Пальчик также подчеркнула, что не стоит говорить про другие регионы.

«Все коллеги абсолютно в разных условиях. В нашем случае мы показываем стабильную, качественную явку, цифры об этом говорят. Счёт на табло, как говорится. Поэтому я считаю, что активность гражданская была достаточно высокой. Большинство людей, абсолютное большинство людей, пришли на избирательные участки. Те, кто имел возможность, хотел, смог», — подытожила Светлана Пальчик.

Напомним, всего в Удмуртии в список избирателей включено 1 153 929 человек. Число действительных избирательных бюллетеней — 704 385, число недействительных — 17 176.