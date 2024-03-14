Более 1000 участков в Удмуртии готовы принять избирателей на выборах президента России

Ижевск. Удмуртия. Более 1100 избирательных участков отроют свои двери 15 марта в Удмуртии. Об этом рассказала председатель Избирательной комиссии республики Светлана Пальчик во время открытия Ситуационного центра корпуса общественных наблюдателей Удмуртии 14 марта.

«Действительно, мы на финальной стадии масштабнейшего проекта. Три месяца избирательные комиссии разного уровня, все организаторы выборов готовились. Наконец, завтра, 15 марта, — первый день голосования. Все избирательные участки полностью готовы. 13 марта мы завезли бюллетени, встали на охрану сотрудники полиции. Теперь уже основное действо будет происходить в участковых избирательных комиссиях», — сказала Светлана Сергеевна.

Всего их в республике — 1 110 постоянных и 14 временных. Временные, в основном, расположены в учреждениях здравоохранения и в СИЗО. Также в Удмуртии будут работать 140 КОИБов (электронных урн для голосования).

«Все они по традиции установлены в Ижевске. Мы выбираем самые крупные участки с точки зрения численности избирателей, где превышают две тысячи человек. В основном, они все в Ижевске. Это традиция, в Удмуртии она уже много лет, поэтому мы не стали здесь отступать от этой практики и пошли тем же путём», — сказала Светлана Пальчик.

Также она подчеркнула, что все субъекты выдвижения наблюдателей использовали эту возможность.

«В республике есть наблюдатели абсолютно от всех субъектов. Мы ожидаем порядка 4 000 человек на всех избирательных участках. Нет участков, где бы не было наблюдателей. Это очень важно с точки зрения открытости, прозрачности, гласности избирательного процесса. И, конечно, мы очень благодарны субъектам выдвижения, кто оперативно, вовремя и в срок подготовил все необходимые документы и предоставил нам списки наблюдателей», — подчеркнула Светлана Пальчик.

Отвечая на вопросы прессы, она отметила, что пока в Удмуртии не ожидают присутствия международных наблюдателей; но «это может случиться в любое время, в любой момент».

«Международные наблюдатели в Россию уже приехали, уже работают. Понятно, что мы готовы встретить в любой момент. Республика всегда славится своим гостеприимством, радушием. Конечно, мы будем рады, если к нам приедут международные наблюдатели. Нам есть что показать, нам есть чем поделиться. Будем смотреть по обстановке», — ответила председатель ИК УР.

Предварительные данные по явке и по качеству голосования в Удмуртии ожидаются в понедельник, 18 марта.

Напомним, 14 марта заработал Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей Удмуртии. Вместе с ним в пространстве Нацбиблиотеки УР разместились операторы горячей линии, готовые ответить на все вопросы, связанные с выборами президента России.

Напомним, сами выборы пройдут три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.