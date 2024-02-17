В Удмуртии 17 февраля начался подомовой обход избирателей

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 17 февраля, сотрудники избирательных комиссий в преддверии выборов президента РФ проводят подомовой обход избирателей. Об этом информирует Избирком Удмуртии.

Обходчиков можно узнать по синим жилетам с надписью «Участковая избирательная комиссия». Также у сотрудников имеются бейджи с фамилией и именем, фотографией члена УИК и печатью комиссии, сумка со значком с логотипом выборов.

Председатель Избиркома Удмуртии Светлана Пальчик рассказала об идее данного проекта: «Основная задача комиссий в ходе проекта — качественное и доступное информирование наших избирателей, поэтому члены УИК расскажут о расположении и времени работы избирательных участков, о возможности выбрать удобный избирательный участок или проголосовать на дому, о помощи волонтеров жителям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья».

Во всех городах и районах Удмуртии в обходах принимают участие 4 020 членов избирательных комиссий. Обходы избирателей в рамках проекта «ИнформУИК» продлятся до 7 марта.

По вопросам проекта «ИнформУИК» можно обратиться в Избирательную комиссию УР по телефону (3412) 913-174 либо в территориальные избирательные комиссии.