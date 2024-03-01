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На избирательных участках Ижевска усилят пропускной контроль в дни выборов президента

13:50, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На избирательных участках Ижевска усилят пропускной контроль в дни выборов президента
13:50, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
244
0
#Ижевск\n#общественная безопасность\n#выборы Президента РФ
Фото: ИА "Сусанин"
244
0

Меры призваны повысить безопасность граждан страны.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков провёл заседание городской Антитеррористической комиссии, участники которой обсудили дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания людей во время подготовки и проведения выборов президента России 15-17 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

За каждой УИК закреплены сотрудники силовых ведомств, которые до окончания выборов будут осуществлять круглосуточное дежурство для обеспечения правопорядка. Будут проводиться досмотровые мероприятия с помощью технических средств — стационарных металлодетекторов и ручных металлоискателей.

За всеми зданиями, где расположены места голосования, закреплены расчёты патрульно-постовой службы. Также на местах проведения выборных мероприятий будут дежурить представители МЧС.

13:50, 01 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
244
0
#Ижевск\n#общественная безопасность\n#выборы Президента РФ