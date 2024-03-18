Владимир Путин пока набрал на выборах в Удмуртии 81,83%

Ижевск. Удмуртия. Явка избирателей в Удмуртии на выборах президента России составила 62,55%. Такие данные озвучили на брифинге в республиканском Избиркоме на 13:30 понедельника, 18 марта.

Напомним, в 2018 году на президентских выборах в Удмуртии явка составила 63%, в 2012 году — 64%.

Лидером голосования является Владимир Путин. По предварительным данным, он набрал 81,83% голосов избирателей. На втором месте пока идёт Владислав Даванков (6,14%), следом — Николай Харитонов (5,42%) и Леонид Слуцкий (4,23%).

Как отметила председатель Избиркома УР Светлана Пальчик, «везде выборы прошли спокойно и корректно». Также она подчеркнула, что благодаря выборам президента в ряде сельских ДК, школ и детсадов сделали косметический или капитальный ремонт.

Напомним, Удмуртия по показателю явки избирателей оказалась на последнем месте в ПФО.