Пытавшуюся залить зелёнкой КОИБ в Ижевске оставили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО жительницу Ижевска, которая, будучи членом УИК, пыталась залить зелёнкой электронную урну для голосования. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Во вторник, 26 марта, ВС УР рассмотрел апелляционную жалобу защитника на постановление Индустриального райсуда Ижевска, которым удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летней жительницы Ижевска, обвиняемой по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая 2024 года.

Напомним, что следствие обвиняет ижевчанку в том, что 15 марта 2024 года, являясь членом избирательной комиссии с правом решающего голоса участковой избирательной комиссии, находясь в помещении одного из избирательных участков Ленинского района Ижевска, по предварительному сговору с неустановленным лицом прошла в зал для голосования, где расположены комплексы обработки избирательных бюллетеней, после чего попыталась облить зелёнкой КОИБ.

Не согласившись с постановлением суда, обвиняемая и её защитник подали апелляционную жалобу, в которой просили отменить постановление и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть обвинения, Верховный суд республики признал законным и оставил в силе постановление суда первой инстанции, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

Напомним, даме грозят пять лет лишения свободы. Председатель ЦИК России резко негативно оценила подобный поступок, назвав фигурантку «уродом».