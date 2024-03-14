На горячую линию корпуса общественных наблюдателей Удмуртии уже поступило более 20 звонков

Ижевск. Удмуртия. На горячую линию ситуационного центра корпуса общественных наблюдателей Удмуртии поступило более 20 звонков. Такие данные привёл в полдень 14 марта Владислав Могилёв, юрист Корпуса общественных наблюдателей и оператор горячей линии.

«Горячая линия у нас работает с 4 марта. Сегодня работает до 18:00. 15 и 16 марта горячая линия работает, как и избирательные участки, с 08:00 до 20:00, а в последний день выборов, 17 марта, мы работаем с 07:00 и до подведения итогов голосования. В настоящее время поступило более 20 звонков», — рассказал Степан Могилёв.

Он пояснил, что в основном это звонки от граждан, потому что сами наблюдатели пока не приступили к работе на избирательных участках.

«Граждане узнают, как им проголосовать на дому. Большинство же пока звонят, чтобы узнать, где находится их участок», — отметил Степан Могилёв.

Операторы прошли обучение, они знают, как и на какие вопросы отвечать, они знают права и обязанности наблюдателей, права и обязанности избирательной комиссии.

Всего на горячей линии работает восемь операторов, телефон многоканальный — 8 800 200 89 24.

Напомним, сам Ситуационный центр, где расположились операторы горячей линии, открыли в здании Национальной библиотеки Удмуртии.