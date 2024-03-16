Песни, блины и сказочные герои: необычные факты с избирательных участков Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 15 марта, координатор Карты ассоциации независимого общественного мониторинга Ольга Лихачёва рассказала журналистам о том, какие сообщения поступили в первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии.

Сама Карта независимого общественного мониторинга — это портал, на котором в режиме реального времени любой гражданин России может следить за тем, что происходит на избирательных участках, а активные граждане и наблюдатели могут оставлять сообщение о том, что они видят на участке.

«И мы в Ситуационном центре в режиме реального времени получаем эти сообщения и модерируем их. На данный момент поступило более 2,5 тысяч сообщений, где рассказывается, как голосуют, кто приходит на участки, что происходит. И сообщения все у нас информационного характера, нарушения у нас на карте не зафиксированы. Зато мы можем узнать о том, какие интересные события происходят», — отметила Ольга Лихачёва.

Она отметила, что в этом году голосуют очень много семьями: «Ранее в избирательных кампаниях не так активно семьи принимали участие. Это здорово и значимо в Год семьей».

Голосуют пожилые люди, они приходят с самого утра. Например, в Кезском районе проголосовал столетний избиратель, а в городе Ижевске сам пришёл на участок 96-летний избиратель.

«Он пришёл на участок в 24-м лицее, где во времена Великой Отечественной войны находился госпиталь. И вот этот избиратель, который сегодня пришёл и отдал свой голос за будущее нашей страны, работал в этом госпитале. И изготавливал протезы для раненых, которые туда попадали», — рассказала Ольга Лихачёва.

Много историй поступает о том, что люди приходят голосовать в национальных костюмах, поддерживая национальную культуру.

«Приходят в костюмах сказочных героев, несколько «бабок Ёжок» пришло на избирательные участки. Приходят голосовать в свой день рождения, что тоже достаточно значимо. И уже по сложившейся многолетней традиции на участок приходят молодожёны после того, как они заключили брак, приходят и отдают свои голоса. В Красногорском районе пришли проголосовать участники народного коллектива в костюмах и с блинами и песнями. После того, как они отдали свои голоса, исполнили песни для участковой избирательной комиссии и всех накормили блинами. То есть такая домашняя, семейная атмосфера, царит на участках», — отметила Ольга Лихачёва.

Кроме того, на карту приходят сообщения от наблюдателей, что приходят голосовать как участники специально военной операций, так и члены их семей, приходят голосовать люди с инвалидностью.

«И тоже очень важно, что наши наблюдатели отмечают, что всё приспособлено на участках для людей с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата; им помогают очень доброжелательно», — резюмировала Ольга Лихачёва.