Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента России в Удмуртии. Избирком республики опубликовал данные на 01:22 понедельника, 18 марта.

За Владислава Даванков проголосовали 44 307 человек (6,14%); за Владимира Путина — 590 451 человек (81,83%); за Леонида Слуцкого — 30 504 (4,23%); за Николая Харитонова — 39 123 (5,42%).

Отметим, что всего в Удмуртии в список избирателей включено 1 153 929 человек. Действительными бюллетенями признали 704 385 документов, недействительными — 17 176.

Подсчёт голосов избирателей продолжается.