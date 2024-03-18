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Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента России в Удмуртии

08:00, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента России в Удмуртии
08:00, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ
Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР
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0

Пока что у него 81,83% голосов избирателей.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Путин продолжает лидировать на выборах президента России в Удмуртии. Избирком республики опубликовал данные на 01:22 понедельника, 18 марта.

За Владислава Даванков проголосовали 44 307 человек (6,14%); за Владимира Путина — 590 451 человек (81,83%); за Леонида Слуцкого — 30 504 (4,23%); за Николая Харитонова — 39 123 (5,42%).

Отметим, что всего в Удмуртии в список избирателей включено 1 153 929 человек. Действительными бюллетенями признали 704 385 документов, недействительными — 17 176.

Подсчёт голосов избирателей продолжается.

08:00, 18 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
91
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ