Удмуртия заняла последнее место в ПФО по уровню явки на президентских выборах

Ижевск. Удмуртия. Явка на президентских выборах в Удмуртии оказалась самой низкой среди регионов Приволжского федерального округа. Статистику на основе данных ЦИК России собрал РБК.

Самая высокая явка в ПФО в Мордовии (82,79%), Башкирии (82,33%) и Татарстане (81,47%). Следом идут Пензенская область (79,80%), Пермский край (76,48%), Нижегородская область (75,62%), Самарская область (74,79%), Саратовская область (73,60%), Оренбургская область (72,79%), Ульяновская область (68,62%), Марий-Эл (66,26%).

Замыкают список три региона, не показавшие явку и в 65 процентов: Кировская область (64,27%), Чувашия (63,61%) и Удмуртия (60,37%).