Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Две фуры со стройматериалами, срубом для бани и маскировочными сетями выехали из Удмуртии в зону СВО

08:30, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Две фуры со стройматериалами, срубом для бани и маскировочными сетями выехали из Удмуртии в зону СВО
08:30, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
309
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спецоперация\n#гуманитарная помощь
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
309
0

Следующая отправка запланирована на декабрь.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в очередной раз отправили бойцам спецоперации 2 фуры с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В этот раз гуманитарную помощь под руководством большого волонтерского движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» собрали участники движений «Помощь нашим саперам» и «Удмуртия своих не бросает». Жители региона отправили на фронт 1,5 т профнастила, пиломатериалы, сруб для бани, 10 т топливных брикетов, печки-буржуйки, газовые баллоны, бензопилы, сварочные аппараты, теплые вещи, термобелье, личные посылки и многое другое. 

Сруб для бани бойцам подарил Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь села Норья Малопургинского района. Послушницы монастыря также регулярно отправляют военнослужащим созданное своими руками белье и носки. 

Каждый месяц в зону спецоперации по заявкам бойцов-саперов отправляются специальные грузы. В августе участники СВО получили автомобили «УАЗ», а сейчас им пришлют миноискатели. Приборы удалось купить на средства волонтеров и спонсоров. 

Также большую помощь в формировании грузов оказывают участники движения «Удмуртия своих не бросает». Отмечается, что волонтеры плетут для бойцов как стандартные, так и эксклюзивные маскировочные сети размером 12 м на 18 м. В этой оправке они вновь передали бойцам свои изделия. 

Помочь военнослужащим может каждый желающий, для этого нужно принести посылку в районную администрацию или в Штаб общественной поддержки, расположенный на улице Наговицына, 9 в Ижевске. Волонтеры обязательно соберут все вещи и отправят их в зону спецоперации с ближайшей централизованной отправкой. Следующую партию груза планируется отправить в декабре. 

Отмечается, что при поддержке официального фонда «Сообщество» жители Удмуртии уже отправили участникам СВО и населению новых регионов России более 1100 т грузов. В настоящий момент эта цифра только растет. 

08:30, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
309
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спецоперация\n#гуманитарная помощь