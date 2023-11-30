Две фуры со стройматериалами, срубом для бани и маскировочными сетями выехали из Удмуртии в зону СВО

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в очередной раз отправили бойцам спецоперации 2 фуры с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этот раз гуманитарную помощь под руководством большого волонтерского движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» собрали участники движений «Помощь нашим саперам» и «Удмуртия своих не бросает». Жители региона отправили на фронт 1,5 т профнастила, пиломатериалы, сруб для бани, 10 т топливных брикетов, печки-буржуйки, газовые баллоны, бензопилы, сварочные аппараты, теплые вещи, термобелье, личные посылки и многое другое.

Сруб для бани бойцам подарил Мало-Дивеевский Серафимовский женский монастырь села Норья Малопургинского района. Послушницы монастыря также регулярно отправляют военнослужащим созданное своими руками белье и носки.

Каждый месяц в зону спецоперации по заявкам бойцов-саперов отправляются специальные грузы. В августе участники СВО получили автомобили «УАЗ», а сейчас им пришлют миноискатели. Приборы удалось купить на средства волонтеров и спонсоров.

Также большую помощь в формировании грузов оказывают участники движения «Удмуртия своих не бросает». Отмечается, что волонтеры плетут для бойцов как стандартные, так и эксклюзивные маскировочные сети размером 12 м на 18 м. В этой оправке они вновь передали бойцам свои изделия.

Помочь военнослужащим может каждый желающий, для этого нужно принести посылку в районную администрацию или в Штаб общественной поддержки, расположенный на улице Наговицына, 9 в Ижевске. Волонтеры обязательно соберут все вещи и отправят их в зону спецоперации с ближайшей централизованной отправкой. Следующую партию груза планируется отправить в декабре.

Отмечается, что при поддержке официального фонда «Сообщество» жители Удмуртии уже отправили участникам СВО и населению новых регионов России более 1100 т грузов. В настоящий момент эта цифра только растет.