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Удмуртия в 2023 году отправила в Лутугинский район ЛНР более 100 тонн гуманитарной помощи

10:20, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия в 2023 году отправила в Лутугинский район ЛНР более 100 тонн гуманитарной помощи
10:20, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#СВО\n#гуманитарная помощь
Фото: ИА «Сусанин»
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В ближайшее время в подшефный новый регион направят лекарства.

Ижевск. Удмуртия. Подведены итоги 7 месяцев сотрудничества Удмуртской Республики и Лутугинского района Луганской Народной Республики. В рамках подписанного в мае 2023 года соглашения Удмуртия помогает в восстановлении разрушенной инфраструктуры и направляет гумпомощь для жителей подшефного региона. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, было отправлено свыше 100 тонн различных грузов.

Итоги сотрудничества обсуждались на встрече главы администрации главы и правительства УР Александра Журавлева и руководителя удмуртской делегации в Лутугинском районе Михаилом Трофимовым.

С мая по конец 2023 года Удмуртия отправила в подшефный район медикаменты, оборудование для аварийных бригад, книги и учебники, одежду и обувь для нуждающихся. Всего 140 тонн   гуманитарной помощи. В ближайшее панируется отправка лекарств.

Кроме того, аварийная бригада Удмуртии устранила внештатные ситуации на более чем 70 соцобъектах Лутугинского района. В настоящий момент в помощи нуждается пострадавший от обстрелов ясли-сад «Росинка» в поселке Белореченский.

10:20, 12 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лутугинский район ЛНР\n#СВО\n#гуманитарная помощь