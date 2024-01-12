Удмуртия в 2023 году отправила в Лутугинский район ЛНР более 100 тонн гуманитарной помощи

Ижевск. Удмуртия. Подведены итоги 7 месяцев сотрудничества Удмуртской Республики и Лутугинского района Луганской Народной Республики. В рамках подписанного в мае 2023 года соглашения Удмуртия помогает в восстановлении разрушенной инфраструктуры и направляет гумпомощь для жителей подшефного региона. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, было отправлено свыше 100 тонн различных грузов.

Итоги сотрудничества обсуждались на встрече главы администрации главы и правительства УР Александра Журавлева и руководителя удмуртской делегации в Лутугинском районе Михаилом Трофимовым.

С мая по конец 2023 года Удмуртия отправила в подшефный район медикаменты, оборудование для аварийных бригад, книги и учебники, одежду и обувь для нуждающихся. Всего 140 тонн гуманитарной помощи. В ближайшее панируется отправка лекарств.

Кроме того, аварийная бригада Удмуртии устранила внештатные ситуации на более чем 70 соцобъектах Лутугинского района. В настоящий момент в помощи нуждается пострадавший от обстрелов ясли-сад «Росинка» в поселке Белореченский.