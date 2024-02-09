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Волонтеры Удмуртии отправили на СВО три «УАЗа»

15:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Волонтеры Удмуртии отправили на СВО три «УАЗа»
15:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Можга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#гуманитарная помощь\n#машины\n#госпиталь
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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А в Ростовский госпиталь увезли одежду, продукты и письма с рисунками от детей.

Можга. Удмуртия. Волонтёры движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» отправили на СВО очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Собрать вещи помогли неравнодушные жители, коллективы организаций и общественных объединений, а также предприниматели региона. Партию отправили 8 февраля из Можги. 

В состав доппомощи вошли три автомобиля «УАЗ», которые отправились в разные подразделения: артиллерийскую бригаду, артиллерийский дивизион и танковую бригаду. Машины купили на деньги участников Татарского делового клуба Удмуртии, ветерана из Можги Николая Груздева и на средства местных жителей.

В каждом автомобиле собраны вещи, которые просили бойцы: печи-буржуйки, генераторы, сварочные аппараты, маскировочные сети, армейские палатки, теплые вещи, медикаменты и провизия. 

«Также в фуре отправляем груз для Ростовского госпиталя: средства ухода, отшитые земляками вещи — штаны, футболки, флисовые кофты, шапки, вещевые мешки, а еще продукты, сладости, письма и рисунки от детей», — рассказала одна из руководителей движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» Гузелия Усимова. 

15:30, 09 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
276
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#гуманитарная помощь\n#машины\n#госпиталь