Волонтеры Удмуртии отправили на СВО три «УАЗа»

Можга. Удмуртия. Волонтёры движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» отправили на СВО очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Собрать вещи помогли неравнодушные жители, коллективы организаций и общественных объединений, а также предприниматели региона. Партию отправили 8 февраля из Можги.

В состав доппомощи вошли три автомобиля «УАЗ», которые отправились в разные подразделения: артиллерийскую бригаду, артиллерийский дивизион и танковую бригаду. Машины купили на деньги участников Татарского делового клуба Удмуртии, ветерана из Можги Николая Груздева и на средства местных жителей.

В каждом автомобиле собраны вещи, которые просили бойцы: печи-буржуйки, генераторы, сварочные аппараты, маскировочные сети, армейские палатки, теплые вещи, медикаменты и провизия.

«Также в фуре отправляем груз для Ростовского госпиталя: средства ухода, отшитые земляками вещи — штаны, футболки, флисовые кофты, шапки, вещевые мешки, а еще продукты, сладости, письма и рисунки от детей», — рассказала одна из руководителей движения «Помощь фронту Ижевск Мы вместе Удмуртия» Гузелия Усимова.