Партию гуманитарной помощи отправят из Удмуртии батальону «Вормон»

Ижевск. Удмуртия. Инициативная группа из Удмуртии отправит очередную партию гуманитарной помощи на СВО. В этот раз помощь получат контрактники батальона «Вормон». Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

«Целая фура самого необходимого: пиломатериалы, маскировочные сети, продукты питания, питьевая вода, теплые вещи и одеяла, медикаменты и многое другое», — прокомментировал отправку Дмитрий Чистяков.

Он рассказал, что помогали все, кто может — предприниматели, общественники, целые районы Удмуртии. Следующую посылку планируют отправить ко Дню защитника Отечества.

Принести гуманитарку жители могут в Штаб общественной поддержки по адресу: улица Наговицына, 9Б.

За всё время СВО через фонд «Сообщество» из Удмуртии отправили 1200 тонн гуманитарной помощи.