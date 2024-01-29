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Партию гуманитарной помощи отправят из Удмуртии батальону «Вормон»

12:48, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Партию гуманитарной помощи отправят из Удмуртии батальону «Вормон»
12:48, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#СВО\n#гуманитарная помощь
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
68
0

Бойцам собрали продукты, воду, пиломатериалы, одеяла, медикаменты и другое.

Ижевск. Удмуртия. Инициативная группа из Удмуртии отправит очередную партию гуманитарной помощи на СВО. В этот раз помощь получат контрактники батальона «Вормон». Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

«Целая фура самого необходимого: пиломатериалы, маскировочные сети, продукты питания, питьевая вода, теплые вещи и одеяла, медикаменты и многое другое», — прокомментировал отправку Дмитрий Чистяков.

Он рассказал, что помогали все, кто может — предприниматели, общественники, целые районы Удмуртии. Следующую посылку планируют отправить ко Дню защитника Отечества.

Принести гуманитарку жители могут в Штаб общественной поддержки по адресу: улица Наговицына, 9Б.

За всё время СВО через фонд «Сообщество» из Удмуртии отправили 1200 тонн гуманитарной помощи.

12:48, 29 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#СВО\n#гуманитарная помощь