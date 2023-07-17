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В Удмуртии семейная ссора окончилась убийством и сокрытием тела в соседнем регионе

09:50, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии семейная ссора окончилась убийством и сокрытием тела в соседнем регионе
09:50, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: unsplash.com
152
0

В преступлении обвиняется 64-летний мужчина. 

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины. В совершении преступления обвиняется 64-летний супруг жертвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Установлено, что в ночь с 28 на 29 апреля в ходе ссоры мужчина задушил свою жену подушкой. Затем вывез на автомобиле мешок с телом убитой в Пермский край, где выбросил его в лесу. После этого мужчина скрылся в другом регионе. 

Теперь ему грозит до 15 лет лишение свободы. Обвинительное заключение направлено в суд. 

09:50, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство