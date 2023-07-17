В Удмуртии семейная ссора окончилась убийством и сокрытием тела в соседнем регионе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины. В совершении преступления обвиняется 64-летний супруг жертвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в ночь с 28 на 29 апреля в ходе ссоры мужчина задушил свою жену подушкой. Затем вывез на автомобиле мешок с телом убитой в Пермский край, где выбросил его в лесу. После этого мужчина скрылся в другом регионе.

Теперь ему грозит до 15 лет лишение свободы. Обвинительное заключение направлено в суд.