Обязательная аттестация гидов и экскурсоводов стартует в Удмуртии 15 апреля

Ижевск. Удмуртия. Обязательная аттестация гидов и экскурсоводов начинается в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, приём заявок на аттестацию от работников туриндустрии начинается 15 апреля.

Аттестация гидов и экскурсоводов проводится в соответствии с Постановлением Правительства России от 7 мая 2022 года №833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». С 1 июля 2023 года на уличных и автобусных экскурсиях, на выездных маршрутах из одного населённого пункта в другой имеют право работать только аккредитованные гиды и экскурсоводы.

Отметим, что аттестацию не нужно проходить экскурсоводам музеев, если они работают в музейных залах. Но если они проводят экскурсии под открытым небом, выводят туристические группы в город (село), то аттестация становится обязательной.

Также аттестацию должны пройти все гиды и экскурсоводы, работающие на маршрутах по городам и районам республики – и представители туристических компаний, и индивидуальные предприниматели. Карточка аттестованного экскурсовода станет символом профессионализма, знаком качества туристической услуги, гарантией того, что экскурсия будет познавательной, запоминающейся.

Чтобы получить карточку аттестованного гида (экскурсовода), сотрудники туристической отрасли должны будут подать соответствующую заявку, пройти курсы повышения квалификации (это будет нужно только тем, кто работает меньше 5 лет) и выполнить практическое задание (им может быть демонстрация части настоящей экскурсии).

Аттестация гидов и экскурсоводов в Удмуртии пройдёт в несколько этапов. Первый — подача заявок на аттестацию. Заявку можно подать через Госуслуги, а также через Агентство по туризму Удмуртии (очно по адресу: Ижевск, улица Пушкинская, 371 или по почте письмом с уведомлением). При заполнении заявки нужно будет оплатить пошлину в размере 1 300 рублей.

Если стаж гида (экскурсовода), проходящего аттестацию, составляет менее 5 лет или у него нет высшего или среднего образования в сфере туризма, ему будет необходимо пройти курсы повышения квалификации.

Также 17 апреля в УдГУ стартует 36-часовой курс повышения квалификации «Профессиональное мастерство гида-экскурсовода». В курс войдут лекции по истории и культуре Удмуртии, этнографии, основами экскурсоведения, ораторскому и актёрскому мастерству, психологии общения, а также тренинги по оказанию первой медицинской помощи. Сертификат о прохождении курса будет засчитываться при получении аттестации. Записаться на курс повышения квалификации можно по ссылке или по телефону (3412) 916-082.

Непосредственно аттестация гидов, экскурсоводов и гидов-переводчиков будет организована в два этапа. Первый, тестирование, должны будут пройти только соискатели, работающие гидами (экскурсоводами) менее 3 лет. Второй этап, практическое задание, обязателен для всех и состоится в первой декаде июня. Именно здесь гиды и экскурсоводы наглядно подтвердят свою квалификацию.

В июне гиды (экскурсоводы), подтвердившие уровень своей подготовки и выполнившие практическое задание, будут внесены в федеральный реестр экскурсоводов и получат аттестационную карточку.