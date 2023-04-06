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По требованию прокуратуры в Воткинской районной больнице уволили бывших осужденных

14:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию прокуратуры в Воткинской районной больнице уволили бывших осужденных
14:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
156
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#больницы\n#Прокуратура\n#осужденные\n#работа\n#проверка
Фото: unsplash.com (Maskmedicare Shop)
156
0

Трое из них не имели права работать в сфере организации медицинского обеспечения несовершеннолетних.

Воткинск. Удмуртия. По требованию прокуратуры в Воткинской районной больнице уволили работников, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

В ходе проверки медучреждения выяснилось, что трое работников ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья, общественной безопасности. Они были лишены права работать в сфере организации медицинского обеспечения несовершеннолетних. 

Помимо этого в больнице числились еще 4 человека, привлекавшиеся к уголовной ответственности. Их судили за преступления против жизни и здоровья, свободы личности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не принимала решение о допуске их к деятельности в сфере медицинского обеспечения.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП России («Нарушение трудового законодательства»). Также главврач Воткинской районной больницы получил представление.

После мер прокурорского реагирования все нарушения устранили, бывших осужденных уволили, а виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. 

14:50, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
156
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#больницы\n#Прокуратура\n#осужденные\n#работа\n#проверка