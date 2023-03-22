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Железнодорожники Ижевского региона ГЖД готовятся к предстоящему паводку

17:25, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Железнодорожники Ижевского региона ГЖД готовятся к предстоящему паводку
17:25, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#паводок
Фото: пресс-служба ГЖД
77
0

Идёт проверка готовности водоотводных и водопропускных сооружений.

Ижевск. Удмуртия. На Горьковской железной дороге (ГЖД) в Ижевском регионе готовятся к работе в условиях прохождения весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Железнодорожники ведут плановую подготовку вверенных объектов. Проверяется готовность к пропуску воды кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, которые проходят в том числе под дорогами на ЖД-переездах.

Кроме того, работники ГЖД осмотрят и проверят состояние плотин и водохранилищ, располагающихся выше уровня железной дороги.

На станциях в Ижевске, Агрызе, Игре, Чернушках и Красноуфимске появятся спецпоезда, гружёные необходимыми для ликвидации последствий подтопления.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается в период с 15 по 24 апреля

17:25, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#паводок