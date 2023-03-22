Железнодорожники Ижевского региона ГЖД готовятся к предстоящему паводку

Ижевск. Удмуртия. На Горьковской железной дороге (ГЖД) в Ижевском регионе готовятся к работе в условиях прохождения весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Железнодорожники ведут плановую подготовку вверенных объектов. Проверяется готовность к пропуску воды кюветов, лотков, нагорных и водоотводных канав, русел мостов и водопропускных труб, которые проходят в том числе под дорогами на ЖД-переездах.

Кроме того, работники ГЖД осмотрят и проверят состояние плотин и водохранилищ, располагающихся выше уровня железной дороги.

На станциях в Ижевске, Агрызе, Игре, Чернушках и Красноуфимске появятся спецпоезда, гружёные необходимыми для ликвидации последствий подтопления.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается в период с 15 по 24 апреля.