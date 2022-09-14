В Ижевске автомобиль скорой помощи в результате ДТП налетел на тросовое ограждение

Ижевск. Удмуртия. Вечером, 13 сентября, в Ижевске произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что на перекрёстке улиц Удмуртская и 10 лет Октября 20-летний водитель «Митсубиши» со стажем управления в один год не уступил дорогу карете скорой помощи, двигающейся с включенным проблесковым маячком и спецсигналом.

В результате удара травмы и ушибы получили медсестра и фельдшер. Водитель «Митсубиши» и его 19-летняя девушка получили лёгкие травмы.