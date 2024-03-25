В Ижевске сбили пенсионера, который переходил дорогу на красный сигнал светофора

Ижевск. Удмуртия. За минувшие выходные в Ижевске сбили троих человек, которые, по предварительным данным, переходили дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Последняя авария произошла 24 марта около 22:25 на регулируемом перекрестке улиц Удмуртской и Кирова. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при повороте налево сбила 77-летнего мужчину. Отмечается, что девушка двигалась на разрешающий сигнал светофора, тогда как пенсионер переходил дорогу на красный. В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Подобный инцидент произошел 23 марта около 02:00 на пешеходном переходе напротив дома № 62 «Б» по улице 10 лет Октября. 27-летний водитель автомобиля «Джили» наехал на 38-летнего пьяного мужчину, который переходил проезжую часть на красный свет. Пешеход получил травмы, госпитализирован.

В этот же день около 19:20 у дома №142 на улице Кирова 35-летний водитель «Хендай Солярис» сбил 17-летнего подростка. Пешеход также переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Он получил травмы.