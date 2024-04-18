Два пешехода-нарушителя попали под машину в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Два пешехода, нарушителя ПДД, в Ижевске попали под машину. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по УР.

16 апреля около 15:46 у дома №175 по ул. Карла Маркса 19-летний водитель «Daewoo Matiz» наехал на пешехода — 12-летнюю девочку. Та вышла из трамвая и решила перебежать дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП девочка получила травмы и отправилась в больницу.

В тот же день около 17:40 у дома №137 по ул. Воровского водитель автомобиля «Renault Logan», 51-летняя женщина, двигаясь в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора, наехала на 32-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре, но в момент, когда ему горел красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Напомним, также в Ижевске под колёса угодил 12-летний мальчик, который решил пересечь ул. Удмуртскую на самокате на красный свет.