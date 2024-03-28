Владелец машины, угодившей в провал на улице Ленина в Ижевске, пожаловался на реакцию дорожной полиции

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» пообщался с владельцем автомобиля, который угодил колесом в провал на трамвайных путях по улице Ленина в Ижевске.

«Машина семейная. В этот раз за рулём была жена. Как только она провалилась в яму, сразу позвонила мне. Я сказал звонить в ГИБДД, чтобы зафиксировать аварию и повреждения. Через пять минут супруга перезванивает со словами, что полиция приезжать отказалась, сославшись на то, что это не их зона ответственности. Тут же вышла водитель трамвая и потребовала убрать автомобиль, угрожая штрафом за простой общественного транспорта. «Бодаться» супруга не стала, потому что надо было ехать за грудным ребёнком. Находившиеся рядом водители помогли вытолкнуть машину из ямы», — рассказал Виталий Лебедев.

Как ранее сообщили в пресс-службе «Ижводоканала», здесь находится старый колодец, который размыло, и в результате образовалась яма. Провал 26 марта засыпали щебнем, но талые воды снова создали промоину. В неё и угодил автомобиль семьи ижевчан. Сообщается, что летом, в ходе ремонта трамвайных путей на Ленина, колодец перенесут в другое место.

Попав в провал, машина получила, на первый взгляд, только косметические повреждения. Отвалилась пластиковая деталь кузова. Установить более серьёзные вещи можно лишь в автосервисе, потому что удар был сильный. Это стоит и денег, и времени. Последнего у семьи с грудным младенцем попросту нет.

«Больше всего негодование у меня вызывает то, что полиция никак не среагировала на ситуацию. Я могу понять водителя трамвая, и что за простой реально есть штраф, но в данном случае вины водителя тут точно нет: мы платим транспортный налог, покупаем бензин, оплачиваем акцизы, а в итоге влетаем в дыры в асфальте. В очередной раз проблема произошла в зоне ответственности города. Если бы за рулем был я сам, то я точно остался бы на месте, дожидаясь сотрудников городских и специальных служб, чтобы официально зафиксировать ситуацию. Естественно, моя жена растерялась под натиском кондуктора и других участников дорожного движения, которым эта ситуация также принесла неудобства. К тому же, она спешила к грудному ребенку», — подытожил Виталий Лебедев.

«Сусанин» направит соответствующие запросы, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто несёт ответственность за подобные инциденты и что делать водителям, попавшим в дорожные провалы.



Напомним, в июне 2022 года на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров в огромный провал в асфальте съехала машина.