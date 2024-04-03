В Ижевске рассказали подробности ДТП, при котором иномарка влетела в дом на улице Советской

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности аварии в Ижевске, при которой иномарка влетела в дом на улице Советской. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по УР.

В ведомстве сообщили, что 3 апреля около 15:00 женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем «CHERY TIGGO PRO», не справилась с управлением и врезалась в здание. В результате происшествия медицинская помощь участникам дорожного движения не понадобилась.

В ГИБДД напомнили, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.