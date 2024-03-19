В результате ДТП на улице Ворошилова в Ижевске пострадала маленькая девочка

Ижевск. Удмуртия. Около 19:00 на перекрёстке улицы Ворошилова и проезда Автозаводского столкнулись четыре автомобиля. Есть один пострадавший — ребёнок 2021 года рождения. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что водитель «Ситроена» не сохраняла безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение автомобилей «Киа Рио», «Форд фокус» и «Лексус». В результате аварии медики оказали помощь девочке 2021 города рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.