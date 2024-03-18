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15-летняя девушка получила травмы в столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Удмуртии

13:30, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15-летняя девушка получила травмы в столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Удмуртии
13:30, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
72
0

При этом, у водителя грузовика не было прав соответствующей категории.

Ува. Удмуртия. 17 марта на дороге из Увы в Чекан столкнулись автомобиль «Газ» и пассажирский автобус «Паз». В результате аварии есть пострадавший. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

49-летний водитель грузовика пошёл на обгон и столкнулся с пассажирским автобусом, который делал левый поворот. В результате удара травму получила 15-летняя пассажирка «пазика».

Выяснилось, что водитель «ГАЗа» не имел соответствующей категории для управления грузовиками. Кроме того, на него было составлено семь административных дел: за управление незарегистрированным транспортным средством, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля, отсутствие диагностической карты, тахографа, полиса ОСАГО, а также права на управление соответствующей категории.

13:30, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП