15-летняя девушка получила травмы в столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Удмуртии

Ува. Удмуртия. 17 марта на дороге из Увы в Чекан столкнулись автомобиль «Газ» и пассажирский автобус «Паз». В результате аварии есть пострадавший. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

49-летний водитель грузовика пошёл на обгон и столкнулся с пассажирским автобусом, который делал левый поворот. В результате удара травму получила 15-летняя пассажирка «пазика».

Выяснилось, что водитель «ГАЗа» не имел соответствующей категории для управления грузовиками. Кроме того, на него было составлено семь административных дел: за управление незарегистрированным транспортным средством, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля, отсутствие диагностической карты, тахографа, полиса ОСАГО, а также права на управление соответствующей категории.