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На светофоре в Ижевске мальчика сбила машина

15:30, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На светофоре в Ижевске мальчика сбила машина
15:30, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
704
0
#Ижевск\n#ДТП
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
704
0

Авария произошла на Воткинском шоссе.

Ижевск. Удмуртия. Мальчика в Ижевске сбила машина. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 9 апреля около 13:00 напротив дома №170а по Воткинскому шоссе. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортедж», наехал на мальчика 2011 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия с полученными травмами мальчика доставили в больницу. На месте работают службы, по факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что жёлтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов; а красный сигнал светофора, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и жёлтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.

15:30, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
704
0
#Ижевск\n#ДТП