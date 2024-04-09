На светофоре в Ижевске мальчика сбила машина

Ижевск. Удмуртия. Мальчика в Ижевске сбила машина. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 9 апреля около 13:00 напротив дома №170а по Воткинскому шоссе. Мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортедж», наехал на мальчика 2011 года рождения, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия с полученными травмами мальчика доставили в больницу. На месте работают службы, по факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что жёлтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов; а красный сигнал светофора, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и жёлтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.