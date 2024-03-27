Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Автомобиль перегородил проезд трамваям на улице Ленина в Ижевске

18:01, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Автомобиль перегородил проезд трамваям на улице Ленина в Ижевске
18:01, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: vk.com/iggs18 (ИГГС)
12
0

Предположительно, колесо машины «провалилось в текстуры» асфальта.

Ижевск. Удмуртия. На трамвайных путях по улице Ленина в Ижевске застрял автомобиль. Предположительно, левым передним колесом он угодил в провал в асфальте. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл на печально известном перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров, где в начале лета 2022 года автомобиль наполовину скрылся в пучине провала в асфальте. На этот раз масштаб произошедшего куда меньше, но не обошлось без неприятных последствий.

Автомобиль, угодивший, предположительно, левым передним колесом в провал, перегородил путь трамваям. Движение в сторону улицы Удмуртской заблокировано. 

Официальных комментариев от МУП «ИжГЭТ» пока нет. 

18:01, 27 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП