Автомобиль перегородил проезд трамваям на улице Ленина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На трамвайных путях по улице Ленина в Ижевске застрял автомобиль. Предположительно, левым передним колесом он угодил в провал в асфальте. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл на печально известном перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров, где в начале лета 2022 года автомобиль наполовину скрылся в пучине провала в асфальте. На этот раз масштаб произошедшего куда меньше, но не обошлось без неприятных последствий.

Автомобиль, угодивший, предположительно, левым передним колесом в провал, перегородил путь трамваям. Движение в сторону улицы Удмуртской заблокировано.

Официальных комментариев от МУП «ИжГЭТ» пока нет.