Очевидцы: на улице Ворошилова в Ижевске столкнулись несколько автомобилей

На место ДТП прибыла скорая помощь.
Ижевск. Удмуртия. Несколько автомобилей столкнулись на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщил корреспондент «Сусанина» с места событий.
Авария произошла в районе пересечения улицы Ворошилова и проезда Автозаводского. Столкнулись четыре автомобиля. На место прибыли медики. Госавтоинспекция пока не комментирует произошедшее.
UPD: Из-за аварии нет движения троллейбусов 7 маршрута через перекрёсток улиц Ворошилова и проезда Автозаводского.
Движение организовано:
7 маршрут:
- Центр - улица Пушкинская - улица Дзержинского - Автозавод;
- Автозавод - улица Дзержинского - улица Пушкинская - Центр.