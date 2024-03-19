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Очевидцы: на улице Ворошилова в Ижевске столкнулись несколько автомобилей

20:13, 19 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Очевидцы: на улице Ворошилова в Ижевске столкнулись несколько автомобилей
20:13, 19 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: ИА «Сусанин»
88
0

На место ДТП прибыла скорая помощь.

Ижевск. Удмуртия. Несколько автомобилей столкнулись на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщил корреспондент «Сусанина» с места событий.

Авария произошла в районе пересечения улицы Ворошилова и проезда Автозаводского. Столкнулись четыре автомобиля. На место прибыли медики. Госавтоинспекция пока не комментирует произошедшее. 

UPD: Из-за аварии нет движения троллейбусов 7 маршрута через перекрёсток улиц Ворошилова и проезда Автозаводского.

Движение организовано:

 7 маршрут:
- Центр - улица Пушкинская - улица Дзержинского - Автозавод;
- Автозавод - улица Дзержинского - улица Пушкинская - Центр.

20:13, 19 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП