Очевидцы: на улице Ворошилова в Ижевске столкнулись несколько автомобилей

Ижевск. Удмуртия. Несколько автомобилей столкнулись на улице Ворошилова в Ижевске. Об этом сообщил корреспондент «Сусанина» с места событий.

Авария произошла в районе пересечения улицы Ворошилова и проезда Автозаводского. Столкнулись четыре автомобиля. На место прибыли медики. Госавтоинспекция пока не комментирует произошедшее.

UPD: Из-за аварии нет движения троллейбусов 7 маршрута через перекрёсток улиц Ворошилова и проезда Автозаводского.

Движение организовано:

7 маршрут:

- Центр - улица Пушкинская - улица Дзержинского - Автозавод;

- Автозавод - улица Дзержинского - улица Пушкинская - Центр.