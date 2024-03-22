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Автомобиль в Камбарке наехал на сугроб и перевернулся, уходя от столкновения с нерадивым пешеходом

17:56, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Автомобиль в Камбарке наехал на сугроб и перевернулся, уходя от столкновения с нерадивым пешеходом
17:56, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Камбарка\n#ДТП
Фото: vk.com/gibdd_18
254
0

При аварии никто не пострадал.

Камбарка. Удмуртия. Водитель в Камбарке перевернулся, уходя от столкновения с пешеходом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Отмечается, что авария произошла 19 марта около 11:30 напротив дома №23 по улице Советской в Камбарке. 52-летний водитель «ВАЗ 2112» во избежание наезда на перебегавшего в неположенном месте пешехода, 60-летнюю женщину, наехал на снежный бруствер и опрокинулся. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

В отношении женщины-пешехода сотрудниками Госавтоинспекции вынесено постановление об административном правонарушении за нарушение ПДД.

Госавтоинспекция призывает пешеходов к строгому соблюдению Правил дорожного движения и просит быть предельно внимательными на дороге, во избежание дорожных аварий.

17:56, 22 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Камбарка\n#ДТП