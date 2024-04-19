Ижевск. Удмуртия. Более 1 300 ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии в 2023 году. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Госавтоинспекции УР Дмитрий Городилов.

«В прошлом году всего на территории республики было зарегистрировано 1 302 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Из них 133 ДТП связано с водителями мототранспорта. То есть каждое десятое. К сожалению, 139 участников ДТП в прошлом году погибло, из них 11 человек были участниками при управлении мотоциклетного транспорта. 37 ДТП из 133 произошли по вине водителей мототранспорта. Погибло 5 участников движения. В 10 ДТП водители управляли мотоциклом в состояние опьянения», — рассказал главный инспектор.

Он отметил, что неблагоприятная ситуация с аварийностью сложилась в прошлом году также с участием детей-водителей мототранспорта. Один юный водитель погиб, 15 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

С начала 2024 года в Удмуртии зарегистрировали уже 345 ДТП с пострадавшими. Три происшествия из них — с участием водителей мототранспорта. В 2023 году на отчетную дату таких происшествий было семь.

«Здесь одним из объективных факторов является то, что мотосезон в этом году всё-таки чуть попозже начался. Но, к сожалению, имеем уже одного погибшего», — подытожил Дмитрий Городилов.

Напомним, официальный старт мотосезона в Ижевске дадут 18 мая.