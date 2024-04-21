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Пьяный подросток в Камбарке угнал автомобиль и врезался на нём в забор

11:11, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пьяный подросток в Камбарке угнал автомобиль и врезался на нём в забор
11:11, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
323
0
#Камбарка\n#подростки\n#пьяный водитель\n#ДТП
Фото: пресс-служба МВД по УР
323
0

После этого он сбежал с места аварии, но полиция нашла юношу.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке полицейские задержали подростка, который врезался в забор жилого дома, управляя автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Накануне ночью в дежурную часть поступил звонок — в забор одного из домов по улице Свердлова въехал автомобиль «ВАЗ 2112», водителя в салоне транспортного средства не было.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель был установлен и задержан. Нарушителем оказался 16-летний молодой человек, у которого имелись признаки опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами. По результатам освидетельствования на состояние опьянение прибор показал наличие 0,670 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сотрудниками полиции установлено, что молодой человек, возвращаясь из центра Камбарки домой, заметил стоящий автомобиль «ВАЗ 2112». Автомобиль оказался открыт и в замке зажигания были ключи. Подросток завёл автомобиль и начал движение, однако в пути не справился с управлением и наехал на забор. После совершения ДТП юноша испугался и убежал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем.

11:11, 21 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
323
0
#Камбарка\n#подростки\n#пьяный водитель\n#ДТП