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В Ижевске состоится благотворительный велопробег в поддержку детей с ихтиозом

15:00, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске состоится благотворительный велопробег в поддержку детей с ихтиозом
15:00, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
1414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#благотворительность
Фото: ИА «Сусанин»
1414
0

Колонна стартует от здания правительства.

Ижевск. Удмуртия. 28 августа в Ижевске пройдёт благотворительный велопробег «Катим с Кузей» в поддержку детей с ихтиозом. Об этом сообщают организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Подари завтра».

Акция пройдёт в рамках легкоатлетического забега «Динамовская миля». Колонна участников велопробега двинется в 09:55 от Центральной площади напротив здания правительства.

Участие в пробеге платное. В стоимость входят сертификаты на чашку кофе, бесплатное прохождение техосмотра велосипеда, в детям-участникам от 8 до 14 лет подарят сертификат на прохождение верёвочного парка.

Сбор участников начнётся в 8:45 на Центральной площади у улицы Пушкинская. Регистрация на велопробег открыта по ссылке.

15:00, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
1414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#благотворительность