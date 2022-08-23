В Ижевске состоится благотворительный велопробег в поддержку детей с ихтиозом

Ижевск. Удмуртия. 28 августа в Ижевске пройдёт благотворительный велопробег «Катим с Кузей» в поддержку детей с ихтиозом. Об этом сообщают организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Подари завтра».

Акция пройдёт в рамках легкоатлетического забега «Динамовская миля». Колонна участников велопробега двинется в 09:55 от Центральной площади напротив здания правительства.

Участие в пробеге платное. В стоимость входят сертификаты на чашку кофе, бесплатное прохождение техосмотра велосипеда, в детям-участникам от 8 до 14 лет подарят сертификат на прохождение верёвочного парка.

Сбор участников начнётся в 8:45 на Центральной площади у улицы Пушкинская. Регистрация на велопробег открыта по ссылке.