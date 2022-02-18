Жители Удмуртии в 2022 году смогут получить образование в рамках проекта «Содействие занятости»

Ижевск. Удмуртия. В I квартале 2022 года жители Удмуртии смогут подать заявление на обучение в рамках проекта «Содействие занятости». Об этом сообщила зампред правительства Удмуртской Республики Татьяна Чуракова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В новом году регион продолжит обучать жителей в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Программа доступна для граждан от 50 лет, женщинам в декрете (до достижения их детьми трёхлетнего возраста), а также официально неработающим женщинам с детьми дошкольного возраста (до 7 лет включительно).

Помимо них обучение могут пройти и молодые люди от 16 до 35 лет, которые в течение четырёх и более месяцев после окончания обучения или увольнения из армии не смогли найти работу. Также проект рассчитан на студентов, которые по выпуску не могут устроиться по специальности.

В I квартале 2022 года желающие смогут подать заявление на профессиональное обучение или получение дополнительного образования. Заявки будут приниматься через государственный портал «Работа в России».