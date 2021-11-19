Итоги дня: приведение коммунальных служб Ижевска в повышенную готовность и спасение рыбака в Сарапуле

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 377 человек. Скончались 13 человек.

Новый год к нам мчится

1 декабря Ижевск украсит новогодняя иллюминация. Также в начале первого месяца зимы на Центральной площади города начнут устанавливать новогоднюю ёлку.

Снегопад

В выходные Удмуртию накроют сильные снегопады. В субботу температура воздуха составит 0…-5 градусов, а в воскресенье -4…+1.

Повышенная готовность

В связи с приближающимся снегопадом власти города привели коммунальные службы в режим повышенной готовности. В первую очередь техника выедет на улицы, где курсирует общественный транспорт.

Смертельное ДТП

В Киясовском районе столкнулся автомобиль «Рено» и маршрутка «ГАЗ». В результате аварии водитель легковушки погибла на месте. В микроавтобусе травмы получили все восемь пассажиров.

Спасение рыбака

В Сарапуле спасли провалившегося под лёд рыбака. Первым помощь мужчине пытался оказать находящийся неподалёку коллега по промыслу, но ему не удалось. В итоге к делу спасения подключились матросы буксира. Спасённого рыбака доставили в больницу с признаками обморожения.