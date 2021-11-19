Городские службы Ижевска привели в повышенную готовность из-за надвигающегося снегопада

Убирать в первую очередь будут улицы, где ходит общественный транспорт.



Ижевск. Удмуртия. Из-за снегопада, надвигающегося на Центральную Россию, в Ижевске ввели режим повышенной готовности для снегоуборщиков. Об этом сообщил глава удмуртской столицы Олег Бекмеметьев.

Убирать в первую очередь будут улицы, где ходит общественный транспорт. В приоритете также подходы и подъезды к социальным учреждениям, остановки, тротуары и пешеходные переходы. Тем не менее у дорожников стоит задача — к утру понедельника расчистить выезды до школ и детских садов во всех районах города.

Противогололёдный материал будут наносить до снегопада. Если непогода задержится надолго, то реагенты засыпят во время. Подметать начнут только через несколько часов, когда снег вступит в реакцию с материалом. Вручную убирать улицы города в ближайшие дни будут 70 человек.

Жителей города просят не планировать далёкие поездки, а личным транспортом пользоваться только при необходимости, соблюдая дистанцию с другими машинами и скорость.