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Городские службы Ижевска привели в повышенную готовность из-за надвигающегося снегопада

10:40, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Городские службы Ижевска привели в повышенную готовность из-за надвигающегося снегопада
10:40, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
235
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#уборка снега
Фото: Олег Бекмеметьев / vk.com
235
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Убирать в первую очередь будут улицы, где ходит общественный транспорт.

Ижевск. Удмуртия. Из-за снегопада, надвигающегося на Центральную Россию, в Ижевске ввели режим повышенной готовности для снегоуборщиков. Об этом сообщил глава удмуртской столицы Олег Бекмеметьев.

Убирать в первую очередь будут улицы, где ходит общественный транспорт. В приоритете также подходы и подъезды к социальным учреждениям, остановки, тротуары и пешеходные переходы. Тем не менее у дорожников стоит задача — к утру понедельника расчистить выезды до школ и детских садов во всех районах города.

Противогололёдный материал будут наносить до снегопада. Если непогода задержится надолго, то реагенты засыпят во время. Подметать начнут только через несколько часов, когда снег вступит в реакцию с материалом. Вручную убирать улицы города в ближайшие дни будут 70 человек.

Жителей города просят не планировать далёкие поездки, а личным транспортом пользоваться только при необходимости, соблюдая дистанцию с другими машинами и скорость.

10:40, 19 ноября, 2021
Андрей Бирюков
235
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#уборка снега
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