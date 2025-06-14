По предварительной информации МВД по РД, в больнице находятся 4 человека из Удмуртской Республики.
Махачкала. Дагестан. 14 июня на дороге «Махачкала – Верхний Гуниб» автомобиль «Mercedes-Benz» под управлением 39-летней местной жительницы выехал на встречную полосу и врезался в «Лада Гранта», за рулём которого находился 26-летний местный водитель.
Он и четверо пассажиров-туристов из Удмуртии были доставлены в Центральную районную больницу села Гергебиль. Информация опубликована в официальном Телеграм-канале МВД по Республике Дагестан и носит предварительный характер.
Добавим, что в результате ДТП на месте погибла 60-летняя пассажирка Мерседеса.
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