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Туристы из Удмуртии пострадали в ДТП в горах Дагестана

20:32, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Туристы из Удмуртии пострадали в ДТП в горах Дагестана
20:32, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
98
0
#ДТП\n#Дагестан
Источник фото: ИА "Сусанин"
98
0

По предварительной информации МВД по РД, в больнице находятся 4 человека из Удмуртской Республики.

Махачкала. Дагестан. 14 июня на дороге «Махачкала – Верхний Гуниб» автомобиль «Mercedes-Benz» под управлением 39-летней местной жительницы выехал на встречную полосу и врезался в «Лада Гранта», за рулём которого находился 26-летний местный водитель. 

Он и четверо пассажиров-туристов из Удмуртии были доставлены в Центральную районную больницу села Гергебиль. Информация опубликована в официальном Телеграм-канале МВД по Республике Дагестан и носит предварительный характер.

Добавим, что в результате ДТП на месте погибла 60-летняя пассажирка Мерседеса.

 

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20:32, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
98
0
#ДТП\n#Дагестан