Махачкала. Дагестан. 14 июня на дороге «Махачкала – Верхний Гуниб» автомобиль «Mercedes-Benz» под управлением 39-летней местной жительницы выехал на встречную полосу и врезался в «Лада Гранта», за рулём которого находился 26-летний местный водитель.

Он и четверо пассажиров-туристов из Удмуртии были доставлены в Центральную районную больницу села Гергебиль. Информация опубликована в официальном Телеграм-канале МВД по Республике Дагестан и носит предварительный характер.

Добавим, что в результате ДТП на месте погибла 60-летняя пассажирка Мерседеса.