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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пожилой мужчина погиб в ДТП на территории Воткинского района

16:29, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожилой мужчина погиб в ДТП на территории Воткинского района
16:29, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
145
0

Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе на 3-м километре автодороги «СНТ Дальний – СНТ Газовик 1» 15 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, что могло усугубить последствия аварии.

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16:29, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП