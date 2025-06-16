Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе на 3-м километре автодороги «СНТ Дальний – СНТ Газовик 1» 15 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, что могло усугубить последствия аварии.