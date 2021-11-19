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В выходные Удмуртию накроет снегом

17:00, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
В выходные Удмуртию накроет снегом
17:00, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
74
0

Температура воздуха будет колебаться от -5 до +1 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни на территории Удмуртии повысится интенсивность осадков. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье ожидается умеренный снег, в том числе и мокрый. В ночь на 21 ноября осадки местами усилятся. В течение суток 20 ноября температура воздуха составит 0…-5 градусов Цельсия. 21 ноября -4…+1.

С 22 ноября количество осадков уменьшится. Ночью столбик термометра покажет -2…-7 градусов, днём 0…-5.

17:00, 19 ноября, 2021
Юрий Абашев
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Ижевске\n#погода в Удмуртии
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