Сарапул. Удмуртия. Четыре человека пострадали в ДТП в Сарапульском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Ночью 9 июня на 47 км трассы «Ижевск-Сарапул» 26-летний водитель автомобиля «Эксид», по предварительным данным, при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся со встречным авто «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии водитель и пассажир китайского авто — 39-летняя женщина, а также два пассажира немецкого автомобиля — мужчины 45 и 47 лет — получили травмы. Их госпитализировали.

«У водителя автомобиля «Exeed» имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, кроме того, ранее он был лишён права управления за аналогичное правонарушение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ», — говорится в сообщении.