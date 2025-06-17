Ижевск. Удмуртия. По факту ДТП с наездом электросамокатчика на ребёнка в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Напомним, 16 июня в Ижевске на улице Пушкинской 28-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка, который двигался на обычном самокате по вело-пешеходной дорожке. Малыш получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).