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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске возбудили дело после наезда электросамоката на ребенка

17:27, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске возбудили дело после наезда электросамоката на ребенка
17:27, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#уголовное дело
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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ДТП произошло 16 июня на улице Пушкинской.

Ижевск. Удмуртия. По факту ДТП с наездом электросамокатчика на ребёнка в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Напомним, 16 июня в Ижевске на улице Пушкинской 28-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка, который двигался на обычном самокате по вело-пешеходной дорожке. Малыш получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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17:27, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#уголовное дело