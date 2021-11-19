Один человек погиб в аварии легковушки и микроавтобуса в Удмуртии

По предварительной версии, водитель легкового авто «Рено» не справилась с управлением.

Киясово. Удмуртия. Авария произошла в Киясовском районе Удмуртии в пятницу, 19 ноября, около 12:00. Об этом сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Возле деревни Игрово легковой автомобиль «Рено» столкнулся с маршруткой «Газ», в результате водитель легковушки — женщина 1983 года рождения — погибла на месте. В момент аварии она не была пристёгнута ремнём безопасности.

В микроавтобусе пострадали все восемь пассажиров, пятерых из них отправили в больницу для обследования, троим оказали помощь на месте. Водитель не пострадал.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за водителя легковушки — при повороте она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку.

В настоящее время проводится расследование.