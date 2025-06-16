Глазов. Удмуртия. В Глазове начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, днём 15 июня по улице Драгунова автобус «ПАЗ» вылетел с дороги и опрокинулся. В аварии пострадали пять человек.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Всего на момент дорожной аварии в салоне находились 12 человек», — говорится в сообщении.

В ходе медицинского освидетельствования у водителя автобуса зафиксировали признаки опьянения. По его словам, он выпил после ДТП.

«По данному факту региональным управлением СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — передаёт пресс-служба ведомства.