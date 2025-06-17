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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи в Удмуртии «собрали» бедренную кость подростка, который попал в ДТП

11:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи в Удмуртии «собрали» бедренную кость подростка, который попал в ДТП
11:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Удмуртия\n#подростки\n#травмы\n#ДТП\n#операция
Источник фото: 1 РКБ
176
0

Для этого им потребовалось больше полутора часов.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ Удмуртии экстренно прооперировали подростка, который попал в ДТП на скутере. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее 15-летний юноша за рулём скутера врезался в легковушку. Подростка с оскольчатым переломом правой бедренной кости и ушибом грудной клетки экстренно доставили в Центр дорожно-транспортных происшествий 1 РКБ. 

Отмечается, что травма была тяжёлой, кость распалась на несколько фрагментов. Так как врачи смогли госпитализировать пациента в стабильном состоянии, в больнице решили приступить к оперативному лечению.

Травматологи провели сложную операцию — остеосинтез бедренной кости с использованием блокируемого стержня. Более полутора часов им понадобилось для того, чтобы точно сопоставить отломки кости. 

Пока подросток находится в травматологическом отделении и проходит курс реабилитации. 

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11:40, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
176
0
#Удмуртия\n#подростки\n#травмы\n#ДТП\n#операция