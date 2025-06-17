Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ Удмуртии экстренно прооперировали подростка, который попал в ДТП на скутере. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 15-летний юноша за рулём скутера врезался в легковушку. Подростка с оскольчатым переломом правой бедренной кости и ушибом грудной клетки экстренно доставили в Центр дорожно-транспортных происшествий 1 РКБ.

Отмечается, что травма была тяжёлой, кость распалась на несколько фрагментов. Так как врачи смогли госпитализировать пациента в стабильном состоянии, в больнице решили приступить к оперативному лечению.

Травматологи провели сложную операцию — остеосинтез бедренной кости с использованием блокируемого стержня. Более полутора часов им понадобилось для того, чтобы точно сопоставить отломки кости.

Пока подросток находится в травматологическом отделении и проходит курс реабилитации.