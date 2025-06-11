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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Подросток на электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной Воткинска

14:19, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Подросток на электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной Воткинска
14:19, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
917
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#подростки\n#травмы
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Её доставили в больницу.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 15-летний подросток на кикшеринговом электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной пруда. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошёл 10 июня около 18:00 напротив дома №1 на улице Чайковского. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции отмечают, что пешеход имеет приоритет на тротуарах. Кроме того, пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно только после достижения 16-ти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что одна из кикшеринговых компаний начала работать в Воткинске.

Также в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как семилетний мальчик пострадал от наезда электросамокатчика.

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14:19, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
917
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#электросамокат\n#кикшеринг\n#подростки\n#травмы