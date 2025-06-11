Её доставили в больницу.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 15-летний подросток на кикшеринговом электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной пруда. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Инцидент произошёл 10 июня около 18:00 напротив дома №1 на улице Чайковского. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.
В Госавтоинспекции отмечают, что пешеход имеет приоритет на тротуарах. Кроме того, пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно только после достижения 16-ти лет.
Напомним, ранее сообщалось, что одна из кикшеринговых компаний начала работать в Воткинске.
Также в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как семилетний мальчик пострадал от наезда электросамокатчика.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники