Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 15-летний подросток на кикшеринговом электросамокате сбил 13-летнюю девочку на набережной пруда. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошёл 10 июня около 18:00 напротив дома №1 на улице Чайковского. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции отмечают, что пешеход имеет приоритет на тротуарах. Кроме того, пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно только после достижения 16-ти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что одна из кикшеринговых компаний начала работать в Воткинске.

Также в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как семилетний мальчик пострадал от наезда электросамокатчика.