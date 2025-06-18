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В Удмуртии лесовоз вылетел с дороги и перевернулся

12:18, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии лесовоз вылетел с дороги и перевернулся
12:18, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
1064
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#авария\n#ДТП\n#спасатели\n#грузовики
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
1064
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Зажатого водителя пришлось деблокировать спасателям.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе лесовоз вылетел с моста. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

ДТП произошло 18 июня на дороге к селу Лынга. Грузовой лесовоз съехал с моста, перевернулся и угодил в небольшую речку. В результате водитель оказался зажат в кабине.

«Спасатели с помощью реечного домкрата и лопаты деблокировали пострадавшего. Мужчина жив, его передали бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причина аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.

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12:18, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
1064
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#авария\n#ДТП\n#спасатели\n#грузовики