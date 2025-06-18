Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе лесовоз вылетел с моста. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

ДТП произошло 18 июня на дороге к селу Лынга. Грузовой лесовоз съехал с моста, перевернулся и угодил в небольшую речку. В результате водитель оказался зажат в кабине.

«Спасатели с помощью реечного домкрата и лопаты деблокировали пострадавшего. Мужчина жив, его передали бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причина аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.