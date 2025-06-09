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Авария с участием легковушки и двух грузовиков произошла в Удмуртии

17:10, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Авария с участием легковушки и двух грузовиков произошла в Удмуртии
17:10, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили\n#грузовики
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Пострадавшего водителя деблокировали спасатели.

Малая Пурга. Удмуртия. Три машины столкнулись на трассе в Малопургинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло около 15:00 на федеральной дороге на территории Малопургинского района Удмуртии около деревни Абдэс-Урдэс. По предварительным данным, 47-летний водитель «Газели» наехал на стоящий автомобиль «Форд Фокус», который планировал повернуть налево на нерегулируемом перекрестке. Из-за столкновения «Форд Фокус» выехал на встречку, где врезался в грузовик «Ситрак».

В результате аварии 35-летний водитель легковушки получил травмы. Сотрудники МЧС деблокировали его. Пострадавшего госпитализировали.  

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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17:10, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили\n#грузовики