Малая Пурга. Удмуртия. Три машины столкнулись на трассе в Малопургинском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло около 15:00 на федеральной дороге на территории Малопургинского района Удмуртии около деревни Абдэс-Урдэс. По предварительным данным, 47-летний водитель «Газели» наехал на стоящий автомобиль «Форд Фокус», который планировал повернуть налево на нерегулируемом перекрестке. Из-за столкновения «Форд Фокус» выехал на встречку, где врезался в грузовик «Ситрак».

В результате аварии 35-летний водитель легковушки получил травмы. Сотрудники МЧС деблокировали его. Пострадавшего госпитализировали.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.