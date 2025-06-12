Ижевск. Удмуртия. Пьяный мужчина устроил массовое ДТП в Ижевске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Вечером 11 июня экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль «Шевроле Лачетти», водитель которого ехал, нарушая правила дорожного движения. Требование об остановке он проигнорировал.

Около 22:45 на улице Удмуртской лихач столкнулся с «Киа Рио», «Лада Веста» и «Хендай Солярис». В момент аварии все автомобили стояли на светофоре. Водителю первой иномарки оказали разовую медицинскую помощь.

Как оказалось, нарушитель был пьян. Алкотестер показал 1,236 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

В отношении 35-летнего мужчины полицейские составили пять административных материалов. Его транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.