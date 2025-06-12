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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пьяный мужчина устроил массовое ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

16:46, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Пьяный мужчина устроил массовое ДТП на улице Удмуртской в Ижевске
16:46, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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0
#ДТП\n#Ижевск\n#пьяная езда\n#происшествия
Источник фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
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Одному человеку понадобилась медпомощь.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный мужчина устроил массовое ДТП в Ижевске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

Вечером 11 июня экипаж сотрудников ДПС заметил автомобиль «Шевроле Лачетти», водитель которого ехал, нарушая правила дорожного движения. Требование об остановке он проигнорировал.

Около 22:45 на улице Удмуртской лихач столкнулся с «Киа Рио», «Лада Веста» и «Хендай Солярис». В момент аварии все автомобили стояли на светофоре. Водителю первой иномарки оказали разовую медицинскую помощь. 

Как оказалось, нарушитель был пьян. Алкотестер показал 1,236 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. 

В отношении 35-летнего мужчины полицейские составили пять административных материалов. Его транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.

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16:46, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
183
0
#ДТП\n#Ижевск\n#пьяная езда\n#происшествия